ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 1.3% إلى 1.59 مليار ريال

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 1.3% إلى 1.59 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 1.3% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 1.59 مليار ريال مقارنة بنحو 1.57 مليار ريال في الربع الثالث من 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 1.19% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 1.57 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

وذكر البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

وارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 8.6% في أول 9 أشهر من 2025، إلى نحو 4.67 مليار ريال مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.

