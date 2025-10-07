ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة النفط يواصل الارتفاع الأزهر يودّع الإمام أحمد عمر هاشم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق مضطرب نفسيًا يقتحم الكابيتول ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالشرقية النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر الذهب بمقدار (67.70) دولارًا، ما نسبته (1.74%) ليصل إلى (3948.50) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي وهو مستوى قياسي جديد لسعر المعدن الأصفر, فيما ارتفع سعر الفضة بشدة بمقدار (48.50) دولارًا أي بنسبة (1.02%) مسجلًا (48.082) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.