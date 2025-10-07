Icon

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم 
المواطن - واس

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار (67.70) دولارًا، ما نسبته (1.74%) ليصل إلى (3948.50) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي وهو مستوى قياسي جديد لسعر المعدن الأصفر, فيما ارتفع سعر الفضة بشدة بمقدار (48.50) دولارًا أي بنسبة (1.02%) مسجلًا (48.082) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.

