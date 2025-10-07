ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار (67.70) دولارًا، ما نسبته (1.74%) ليصل إلى (3948.50) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي وهو مستوى قياسي جديد لسعر المعدن الأصفر, فيما ارتفع سعر الفضة بشدة بمقدار (48.50) دولارًا أي بنسبة (1.02%) مسجلًا (48.082) دولارًا للأوقية تسليم الشهر الحالي.