ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

صعدت أسعار الذهب اليوم، إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4178.15 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4197.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.4% إلى 52.17 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1648.80 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1528.68 دولارًا.