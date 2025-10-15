ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
صعدت أسعار الذهب اليوم، إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4178.15 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4197.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.4% إلى 52.17 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1648.80 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1528.68 دولارًا.