ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
المواطن - واس

صعدت أسعار الذهب اليوم، إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4178.15 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4197.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.4% إلى 52.17 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1648.80 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1528.68 دولارًا.

