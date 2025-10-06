Icon

رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك Icon إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا Icon 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 Icon إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة Icon ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% Icon إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات Icon عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست Icon جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في المعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3900.40 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3926.80 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1613.15 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1263 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
السوق

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي...

السوق
الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية
السوق

الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة...

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

السوق