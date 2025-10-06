ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3900.40 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3926.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1613.15 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1263 دولارًا.