ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3900.40 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3926.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1613.15 دولارًا، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1263 دولارًا.