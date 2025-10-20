Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان Icon تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر Icon سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم Icon حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض Icon الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يستقر حول أعلى مستوى له في 3 شهور ونصف الشهر

الذهب يستقر حول أعلى مستوى له في 3 شهور ونصف الشهر

الذهب يتراجع عن أعلى سعر حققه منذ ثلاثة أشهر

الذهب يتراجع عن أعلى سعر حققه منذ ثلاثة أشهر

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق
السوق

الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

السوق
الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد
السوق

الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد

السوق
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
السوق

الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة

السوق
الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية
السوق

الذهب يتجاوز 4,200 دولار للأوقية

السوق
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السوق

الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

السوق