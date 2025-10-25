ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظاً، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 433.95، ريال (115.72 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 495.95 ريال، وعيار 22 نحو (454.62) ريال، وعيار 18 (371.96) ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو (289.30).