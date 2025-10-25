ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

Icon

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظاً، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 433.95، ريال (115.72 دولار).

سعر الذهب عيار 241

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 495.95 ريال، وعيار 22 نحو (454.62) ريال، وعيار 18 (371.96) ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو (289.30).

