ارتفاع أسعار النفط

استردت أسعار النفط بعض المكاسب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (87) سنتًا، ما نسبته (1.39%)، لتصل إلى (63.60) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت عند التسوية (3.82%) الجمعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من مايو.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.48%)، ما يعادل (87) سنتًا، مسجلًا (59.77) دولارًا للبرميل، بعد أن نزل (4.24%) ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من مايو.