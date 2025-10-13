ارتفاع أسعار النفط

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
استردت أسعار النفط بعض المكاسب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (87) سنتًا، ما نسبته (1.39%)، لتصل إلى (63.60) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت عند التسوية (3.82%) الجمعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من مايو.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.48%)، ما يعادل (87) سنتًا، مسجلًا (59.77) دولارًا للبرميل، بعد أن نزل (4.24%) ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من مايو.