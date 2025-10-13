Icon

ارتفاع أسعار النفط

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

استردت أسعار النفط بعض المكاسب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (87) سنتًا، ما نسبته (1.39%)، لتصل إلى (63.60) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت عند التسوية (3.82%) الجمعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من مايو.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.48%)، ما يعادل (87) سنتًا، مسجلًا (59.77) دولارًا للبرميل، بعد أن نزل (4.24%) ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من مايو.

