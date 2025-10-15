ارتفاع التضخم في فرنسا لأعلى مستوى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي” اليوم، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر لأعلى مستوى خلال ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة (1.2%) على أساس سنوي في سبتمبر، بعدما ارتفع بنسبة (1%) خلال أغسطس الماضي.

وعلاوة على ذلك، كان هذا أعلى معدل تضخم منذ يناير، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة (1.7%).

وانخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى (4.4%) من (6.2%) في أغسطس، كما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة (0.4%).

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة (1%) في سبتمبر، مقابل زيادة بنسبة (0.4%) في أغسطس.

ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى التراجعات الموسمية الحادة في أسعار خدمات الإعاشة والنقل.