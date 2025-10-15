ارتفاع التضخم في فرنسا لأعلى مستوى

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي” اليوم، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر لأعلى مستوى خلال ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة (1.2%) على أساس سنوي في سبتمبر، بعدما ارتفع بنسبة (1%) خلال أغسطس الماضي.
وعلاوة على ذلك، كان هذا أعلى معدل تضخم منذ يناير، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة (1.7%).
وانخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى (4.4%) من (6.2%) في أغسطس، كما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة (0.4%).
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة (1%) في سبتمبر، مقابل زيادة بنسبة (0.4%) في أغسطس.
ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى التراجعات الموسمية الحادة في أسعار خدمات الإعاشة والنقل.