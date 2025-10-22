ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر 2025، على أساس سنوي، محافظًا على نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8% نتيجة ارتفاع أسعار العمالة بنسبة 1.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، وارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9.9%.

فيما انخفضت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.3%، نتيجة تراجع أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.2%.

وسجل الرقم القياسي للقطاع غير السكني ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال سبتمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3% مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 1.6%.

وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لتكاليف البناء في سبتمبر الماضي، ويعزى ذلك إلى أن تكاليف القطاعين السكني وغير السكني لم تسجل أي تغير يذكر.

يعكس مؤشر تكاليف البناء (CCI) تحركات الأسعار في تكاليف مدخلات البناء، حيث تتكون من 51 بندا، تُجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث عشرة منطقة من خلال الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين، والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وقد تم تحديد سنة 2023م كسنة أساس.