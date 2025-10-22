ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر

تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر 2025، على أساس سنوي، محافظًا على نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8% نتيجة ارتفاع أسعار العمالة بنسبة 1.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، وارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9.9%.
فيما انخفضت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.3%، نتيجة تراجع أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.2%.
وسجل الرقم القياسي للقطاع غير السكني ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال سبتمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3% مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 1.6%.
وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لتكاليف البناء في سبتمبر الماضي، ويعزى ذلك إلى أن تكاليف القطاعين السكني وغير السكني لم تسجل أي تغير يذكر.
يعكس مؤشر تكاليف البناء (CCI) تحركات الأسعار في تكاليف مدخلات البناء، حيث تتكون من 51 بندا، تُجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث عشرة منطقة من خلال الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين، والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وقد تم تحديد سنة 2023م كسنة أساس.