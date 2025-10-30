ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%

كشف مجلس الذهب العالمي، ومقره لندن، عن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنسبة (3%) على أساس سنوي، ليبلغ (1313) طنًا خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى ربع سنوي تم تسجيله على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة حادة في الطلب الاستثماري.

وأوضح المجلس أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت بنسبة (50%) منذ بداية العام، وسجّلت مستوىً قياسيًا بلغ (4381) دولارًا للأوقية في 20 أكتوبر، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية، والغموض بشأن السياسات الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى موجة شراء استثماري نتيجة مخاوف تفويت الفرص.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب

كما ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة (17%)، بقيادة الهند والصين، في حين قفزت تدفقات صناديق الذهب المتداولة في البورصة بنسبة (134%)، وفقًا لبيانات المجلس.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، التي تُعد من أبرز المشترين للذهب، رفعت مشترياتها بنسبة (10%) لتصل إلى (219.9) طنًا خلال الربع الثالث، استنادًا إلى البيانات المعلنة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام وحتى سبتمبر (634) طنًا، وهو رقم يقل عن المستويات “الاستثنائية” في السنوات الثلاث الماضية، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المعدلات التي كانت قبل عام 2022.