و168938 مصابًا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى (66 ألفًا و(225) شهيدًا، و(168) ألفًا و(938) مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية (77) شهيدًا، و(222) إصابة.

غزة تواجه شبح المجاعة والحصار يقتل بصمت

غزة تواجه شبح المجاعة والحصار يقتل بصمت

مصادر تنفي تخصيص “الثامنة” حلقته عن المخطوف في إسرائيل

مصادر تنفي تخصيص “الثامنة” حلقته عن المخطوف في إسرائيل

ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ونوّهت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت (13357) شهيدًا و(56897) إصابة، فيما بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات شهيدين و(44) إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى (2582) شهيدًا وأكثر من (18974) إصابة.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تبقى مؤقتة نظرًا لوجود آلاف الضحايا الآخرين تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب نقص المعدات واستهداف قوات الاحتلال لأي عمليات إغاثة في غزة في ظل وضع إنساني كارثي بلغ حد المجاعة.

