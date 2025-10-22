ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (68) ألفًا و(234) شهيدًا، و(170) ألفًا و(373) مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية (5) شهداء، منهم شهيد واحد في استهداف مباشر من الاحتلال، و(4) تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى (4) مصابين.

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة (436) جثمانًا، فيما بلغ عدد الجثامين المستلمة من الاحتلال (195) جثمانًا، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.