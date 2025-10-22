Icon

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا Icon الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة Icon أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء Icon مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة Icon السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية Icon العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة Icon ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير Icon محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال Icon التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (68) ألفًا و(234) شهيدًا، و(170) ألفًا و(373) مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية (5) شهداء، منهم شهيد واحد في استهداف مباشر من الاحتلال، و(4) تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى (4) مصابين.

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة (436) جثمانًا، فيما بلغ عدد الجثامين المستلمة من الاحتلال (195) جثمانًا، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

