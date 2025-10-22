وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (68) ألفًا و(234) شهيدًا، و(170) ألفًا و(373) مصابًا.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية (5) شهداء، منهم شهيد واحد في استهداف مباشر من الاحتلال، و(4) تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى (4) مصابين.
وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة (436) جثمانًا، فيما بلغ عدد الجثامين المستلمة من الاحتلال (195) جثمانًا، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.