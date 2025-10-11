ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور إلى 60 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر اليوم.
وأوضحت التنسيقية أن الهجوم استهدف مدرسة دار الأرقم في حي الدرجة بطائرتين مسيّرتين وأكثر من ثماني قذائف مدفعية حارقة؛ مما أدى إلى مقتل أطفال ونساء وكبار سن، واحترق عدد منهم بالكامل.
يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل نحو 50 شخصًا في ضربات مماثلة استهدفت مسجدًا ومستشفى في المدينة.
وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة هذه الاعتداءات، معتبرًا أنها “تُظهر استخفافًا متعمدًا بحياة المدنيين”، فيما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المستشفى السعودي للولادة في الفاشر تعرض للهجوم ثلاث مرات منذ بداية أكتوبر.
وتعيش الفاشر حصارًا خانقًا منذ مايو 2024، إذ يعاني أكثر من 260 ألف شخص من نقص حاد في الغذاء، بينما يواجه مليون شخص في شمال دارفور خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وتُعد الفاشر آخر مدينة كبيرة في الإقليم لا تزال تحت سيطرة الجيش، وسط تحذيرات من مجازر جماعية في حال سيطرت قوات الدعم السريع عليها.