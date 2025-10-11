Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور إلى 60 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر اليوم.

وأوضحت التنسيقية أن الهجوم استهدف مدرسة دار الأرقم في حي الدرجة بطائرتين مسيّرتين وأكثر من ثماني قذائف مدفعية حارقة؛ مما أدى إلى مقتل أطفال ونساء وكبار سن، واحترق عدد منهم بالكامل.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل نحو 50 شخصًا في ضربات مماثلة استهدفت مسجدًا ومستشفى في المدينة.

وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة هذه الاعتداءات، معتبرًا أنها “تُظهر استخفافًا متعمدًا بحياة المدنيين”، فيما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المستشفى السعودي للولادة في الفاشر تعرض للهجوم ثلاث مرات منذ بداية أكتوبر.
وتعيش الفاشر حصارًا خانقًا منذ مايو 2024، إذ يعاني أكثر من 260 ألف شخص من نقص حاد في الغذاء، بينما يواجه مليون شخص في شمال دارفور خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وتُعد الفاشر آخر مدينة كبيرة في الإقليم لا تزال تحت سيطرة الجيش، وسط تحذيرات من مجازر جماعية في حال سيطرت قوات الدعم السريع عليها.

