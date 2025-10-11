Icon

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، كملاذ آمن للاستثمار والادخار.

سعر الذهب عيار 21 و24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت، وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 423.92 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 484.48 ريال.

بينما سجل سعر الذهب عيار عيار 22 في السعودية اليوم السبت 444.10 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 363.36 ريال.

وفي الختام سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 282.61 ريال.

