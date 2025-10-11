ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، كملاذ آمن للاستثمار والادخار.
وسجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت، وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 423.92 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 484.48 ريال.
بينما سجل سعر الذهب عيار عيار 22 في السعودية اليوم السبت 444.10 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 363.36 ريال.
وفي الختام سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 282.61 ريال.