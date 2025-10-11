ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، في ظل موجة ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، كملاذ آمن للاستثمار والادخار.

سعر الذهب عيار 21 و24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت، وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 423.92 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 484.48 ريال.

بينما سجل سعر الذهب عيار عيار 22 في السعودية اليوم السبت 444.10 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 363.36 ريال.

وفي الختام سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 282.61 ريال.