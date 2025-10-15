Icon

ارتفاع شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 شهيدًا

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
ارتفاع شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 شهيدًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي، اليوم، على قطاع غزة إلى (11) شهيدًا، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ترافق ذلك مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا، خلال اقتحامها بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.

