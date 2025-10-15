ارتفاع شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 شهيدًا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي، اليوم، على قطاع غزة إلى (11) شهيدًا، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ترافق ذلك مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا، خلال اقتحامها بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.