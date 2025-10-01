ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا انهيار سقف كنيسة قيد الإنشاء في إثيوبيا إلى 36 قتيلًا وأكثر من 200 مصاب.

انهيار كنيسة قيد الإنشاء

وذكرت الإذاعة الحكومية “فانا” أن 36 شخصًا لقوا حتفهم إثر انهيار سقالة خشب أثناء أعمال بناء في كنيسة بمنطقة أريرتي شرق العاصمة أديس أبابا.

وأفادت الإذاعة الحكومية في إثيوبا، أن أكثر من 200 شخص أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى.