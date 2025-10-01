ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا
ارتفع عدد ضحايا انهيار سقف كنيسة قيد الإنشاء في إثيوبيا إلى 36 قتيلًا وأكثر من 200 مصاب.
وذكرت الإذاعة الحكومية “فانا” أن 36 شخصًا لقوا حتفهم إثر انهيار سقالة خشب أثناء أعمال بناء في كنيسة بمنطقة أريرتي شرق العاصمة أديس أبابا.
وأفادت الإذاعة الحكومية في إثيوبا، أن أكثر من 200 شخص أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى.