خلال شهر سبتمبر

ارتفاع مؤشر السعادة لأمانة القصيم

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٤ مساءً
ارتفاع مؤشر السعادة لأمانة القصيم
المواطن - فريق التحرير

شهد مؤشر السعادة لمنصة “إكس” ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر 2025م حيث سجلت أمانة منطقة القصيم تقدماً متميزاً في مؤشرات التفاعل الإيجابي ورضا المستفيدين بفضل الجهود المتواصلة في تحسين الخدمات البلدية وتفعيل الفعاليات النوعية التي انعكست على رضا المجتمع ورفع مستوى التواصل المؤسسي.

وبحسب تقرير الرصد الإعلامي بلغ مؤشر السعادة 95٪ خلال الشهر مقارنةً بالأشهر السابقة فيما تجاوز وصول المشاركات 15 مليون مشاهدة وارتفع عدد التفاعلات الإيجابية بشكل لافت مما يعكس تنامي الثقة المجتمعية بالأداء البلدي للأمانة وبلدياتها.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي نظمتها الأمانة خلال شهر سبتمبر من أبرزها احتفالات اليوم الوطني 95 التي شهدت تفاعلًا واسعاً من المواطنين والمقيمين وأسهمت في تعزيز الانتماء الوطني وإبراز الدور التنموي للأمانة في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي أ. نايف النفيعي أن هذا الارتفاع في مؤشر السعادة يعكس جهود فرق العمل في تعزيز تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات البلدية مشيراً إلى أن الأمانة مستمرة في تطوير أدواتها الإعلامية والتواصلية بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية.

وأضاف النفيعي أن الأمانة ماضية في تفعيل مبادراتها التفاعلية وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تلامس اهتمامات المواطنين وتسهم في تعزيز جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن أكثر سعادة واستدامة.

 

