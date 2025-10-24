أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه تم استثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض ساند، ويمكن التعرف على حالات إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) من خلال الرابط التالي هنا.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج