سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS ابتكار سعودي يسرع التشخيص في المستشفيات من ساعتين إلى 3 دقائق الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن
أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه تم استثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض ساند، ويمكن التعرف على حالات إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) من خلال الرابط التالي هنا.
والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.