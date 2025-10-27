استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية

قال المستشار الأمني والمتخصص في التوعية المرورية أحمد الوادعي، إن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يُعد من أخطر السلوكيات التي تشتّت انتباه السائق، وتُسهم بشكل مباشر في وقوع الحوادث المرورية.

وفي حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أوضح الوادعي أن اللون البرتقالي في الإشارة المرورية لا يعني الإسراع لتجاوز التقاطع كما يعتقد البعض، بل يشير بوضوح إلى وجوب التوقف قبل خطوط عبور المشاة، التزامًا بما تنص عليه أنظمة المرور.

مخالفة مرورية

وبيّن أن السائقين مطالبون بالتوقف فور ظهور اللون البرتقالي، قبل خط الوقوف أو منطقة عبور المشاة، لافتًا إلى أن تجاوز الإشارة أثناء اللون البرتقالي يُعد مخالفة مرورية في ظروف محددة نصّ عليها القانون.

وأكد الوادعي في ختام حديثه أن التدوينة التوعوية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور جاءت تأكيدًا لتطبيق النظام وتنبيهًا للسائقين بضرورة عدم تجاوز خطوط التوقف والمشاة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.