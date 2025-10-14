Icon

استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات الروسية استخراج ألماسة تزن 340 قيراطًا من منجم “في غريب” بمنطقة أرخانجيلسك شمال البلاد، في رقم قياسي بتاريخ استغلال المنجم.

وقال الحاكم أليكسندر تسيبولسكي: إن الألماسة تُعد من أكبر خمس ألماسات في تاريخ روسيا الحديث، وتمتاز بحجمها وجودتها العالية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه البلورات لا تتجاوز 2% من إجمالي الألماس الطبيعي.

روسيا تدافع عن الأسد بعد مجزرة دوما

عبدالعزيز بن سلمان يرأس الاجتماع الافتراضي لدول أوبك+

ويُعد منجم “في غريب” من أهم مناجم الألماس في المنطقة، حيث بلغ إنتاج أرخانجيلسك نحو 8.2 ملايين قيراط العام الماضي.

