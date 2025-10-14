استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا

الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي
أعلنت السلطات الروسية استخراج ألماسة تزن 340 قيراطًا من منجم “في غريب” بمنطقة أرخانجيلسك شمال البلاد، في رقم قياسي بتاريخ استغلال المنجم.
وقال الحاكم أليكسندر تسيبولسكي: إن الألماسة تُعد من أكبر خمس ألماسات في تاريخ روسيا الحديث، وتمتاز بحجمها وجودتها العالية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه البلورات لا تتجاوز 2% من إجمالي الألماس الطبيعي.
ويُعد منجم “في غريب” من أهم مناجم الألماس في المنطقة، حيث بلغ إنتاج أرخانجيلسك نحو 8.2 ملايين قيراط العام الماضي.