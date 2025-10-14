استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية استخراج ألماسة تزن 340 قيراطًا من منجم “في غريب” بمنطقة أرخانجيلسك شمال البلاد، في رقم قياسي بتاريخ استغلال المنجم.

وقال الحاكم أليكسندر تسيبولسكي: إن الألماسة تُعد من أكبر خمس ألماسات في تاريخ روسيا الحديث، وتمتاز بحجمها وجودتها العالية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه البلورات لا تتجاوز 2% من إجمالي الألماس الطبيعي.

ويُعد منجم “في غريب” من أهم مناجم الألماس في المنطقة، حيث بلغ إنتاج أرخانجيلسك نحو 8.2 ملايين قيراط العام الماضي.