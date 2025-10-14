استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير

رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,657 مركبة من إنتاج شركة جنرال موتورز من طرازات شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا موديلات 2014 – 2017، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما يشكل خطرًا على سلامة الركاب وقد يتسبب في إصابات خطيرة أو حالات وفاة.
ودعت الوزارة عبر منصة إكس مالكي المركبات المتأثرة إلى التوقف الفوري عن القيادة والتواصل مع وكلاء الشركة في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأشارت الوزارة إلى أن رقم الاستدعاء هو (25107)، مؤكدة حرصها على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات في السوق السعودية.