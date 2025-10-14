Icon

استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4,657 مركبة من إنتاج شركة جنرال موتورز من طرازات شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا موديلات 2014 – 2017، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما يشكل خطرًا على سلامة الركاب وقد يتسبب في إصابات خطيرة أو حالات وفاة.

ودعت الوزارة عبر منصة إكس مالكي المركبات المتأثرة إلى التوقف الفوري عن القيادة والتواصل مع وكلاء الشركة في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وأشارت الوزارة إلى أن رقم الاستدعاء هو (25107)، مؤكدة حرصها على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات في السوق السعودية.

