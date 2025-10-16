Icon

استدعاء 1,316 دراجة سوزوكي لخلل في المكابح الخلفية ‏

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1,316) دراجة سوزوكي (GSX250 – GSX250/F) سنة الموديل 2022 – 2025، لوجود خلل في المكابح الخلفية قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل الفرامل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت التجارة إلى التحقق من شمول رقم الهيكل بالاستدعاء، والتواصل مع شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة في الرياض على الرقم (0114505006)، وفي جدة على الرقم (0122614228)، وفي الخبر على الرقم (0138592848)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمكن المستخدمين من التحقق من السلع والمنتجات المعيبة المشمولة بحملات الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة هنا.

