استدعاء 1,316 دراجة سوزوكي لخلل في المكابح الخلفية ‏

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1,316) دراجة سوزوكي (GSX250 – GSX250/F) سنة الموديل 2022 – 2025، لوجود خلل في المكابح الخلفية قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل الفرامل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت التجارة إلى التحقق من شمول رقم الهيكل بالاستدعاء، والتواصل مع شركة أبناء صالح عمر باريان المحدودة في الرياض على الرقم (0114505006)، وفي جدة على الرقم (0122614228)، وفي الخبر على الرقم (0138592848)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمكن المستخدمين من التحقق من السلع والمنتجات المعيبة المشمولة بحملات الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة هنا.