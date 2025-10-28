Icon

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
المواطن - واس

استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، مساء اليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق المدينة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بالمدينة، مشيرة إلى استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في حي الصبرة شرق مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدن دير البلح وخان يونس ورفح جنوب القطاع.

