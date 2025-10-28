استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

النفط يتراجع بنحو 2% وزير الطاقة: 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، مساء اليوم، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق المدينة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بالمدينة، مشيرة إلى استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في حي الصبرة شرق مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدن دير البلح وخان يونس ورفح جنوب القطاع.