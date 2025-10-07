استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة
سجّلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا اليوم بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (39) سنتًا ما يعادل (0.6%) عند (65.08) دولارًا للبرميل.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا ما يعادل (0.62%) عند (61.31) دولارًا للبرميل.