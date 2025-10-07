Icon

استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع Icon سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة Icon المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير Icon لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 Icon فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند Icon فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري Icon أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٠ مساءً
استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجّلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا اليوم بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع.

استقرار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (39) سنتًا ما يعادل (0.6%) عند (65.08) دولارًا للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
النفط يسجل أول خسارة أسبوعية والخام الأمريكي بـ 32.71 دولار

النفط يسجل أول خسارة أسبوعية والخام الأمريكي بـ 32.71 دولار

النفط يرتفع وخام برنت يسجل أكبر مكسب منذ 17 عاماً

النفط يرتفع وخام برنت يسجل أكبر مكسب منذ 17 عاماً

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا ما يعادل (0.62%) عند (61.31) دولارًا للبرميل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
أخبار رئيسية

السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط...

أخبار رئيسية
النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج
السوق

النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل...

السوق
النفط يواصل الارتفاع
السوق

النفط يواصل الارتفاع

السوق