استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع

سجّلت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا اليوم بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع.

استقرار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (39) سنتًا ما يعادل (0.6%) عند (65.08) دولارًا للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا ما يعادل (0.62%) عند (61.31) دولارًا للبرميل.