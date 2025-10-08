Icon

فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 Icon رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة Icon مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية Icon منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026 Icon بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر Icon توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حتى 11 أكتوبر الجاري

استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل الهيئة السعودية للمياه استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من الهاكاثون العالمي «مياهثون»، الذي يجمع المبتكرين وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها لتطوير حلول مستدامة لمستقبل المياه، وذلك حتى 11 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه النسخة استكمالًا لنجاح النسخة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة من مبتكرين محليين ودوليين، وأسفرت عن مشاريع نوعية، من أبرزها مشروع “Smart Ric” لمعالجة المياه، ومشروع “Hydraya” في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد حظيت المشاريع الفائزة بالاحتضان في حاضنات ومسرّعات أعمال مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، مما مكّنها من التطور والتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة السعودية للمياه تبدأ التسجيل في برنامج تمكين

الهيئة السعودية للمياه تبدأ التسجيل في برنامج تمكين

الهيئة السعودية للمياه: تغريم 24 مخالفًا أكثر من مليون ريال

الهيئة السعودية للمياه: تغريم 24 مخالفًا أكثر من مليون ريال

استمرار التسجيل في مياهثون

ويهدف “مياهثون” إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع المياه من خلال برامج الحاضنات والمسرّعات، التي تمكّن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي واستدامة بيئية، إلى جانب ربطهم بمنصات الابتكار العالمية والمستثمرين لتوسيع نطاق أعمالهم.

وتتضمن النسخة الحالية معسكرات افتراضية وحضورية لتطوير مهارات المشاركين في مجالات متعددة مثل التحلية، والإنتاج المستدام، والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر ورش تدريبية بإشراف خبراء محليين ودوليين، تمهيدًا للمراحل النهائية من الهاكاثون.

ويُعد “مياهثون” من المبادرات الوطنية الرائدة التي تجسّد التزام الهيئة السعودية للمياه بتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتقنية، وتطوير حلول تسهم في استدامة الموارد المائية، وترسّخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لتقنيات المياه.

ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة الاطلاع على التفاصيل عبر المنصة الرسمية: miyathon.com

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد