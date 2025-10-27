Icon

استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً
استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات
المواطن - واس

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن أكثر من (470) ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى شمال القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تحاول العائلات العودة إلى منازلها، رغم مخاطر الذخيرة غير المتفجرة والنقص الحاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية.

ودخل خلال اليومين الماضيين أكثر من (300) شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو شالوم، تضمنت قمحًا ومواد غذائية وأدوية وخيامًا وملابس شتوية، ووزع نحو (329) ألف لتر من وقود الديزل، لدعم قطاعات الصحة والأمن الغذائي والاتصالات، ودخول أطقم النظافة ومستلزمات المأوى.

كما وزع موظفو الإغاثة أكثر من مليون وجبة ساخنة عبر (170) مطبخًا مجتمعيًا، بدعم من (15) مخبزًا في دير البلح وخان يونس ومدينة غزة تنتج عشرات الآلاف من الأرغفة يوميًا.
وتم تحذير وتوعية 3200 شخص حول مخاطر الذخيرة غير المتفجرة، في ظل تسجيل (150) حادثاً منذ أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، سجل أكثر من (85) اعتداء من مستوطنين منذ بدء موسم الزيتون، أسفرت عن إصابة أكثر من (110) فلسطينياً وإتلاف نحو (3) آلاف شجرة زيتون في (50) قرية.

