استهلاك الملح في السعودية يتجاوز المسموح به عالميًا بأكثر من الضعف

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الإفراط في تناول ملح الطعام، مؤكدًا أن العلاقة بين استهلاكه وارتفاع ضغط الدم علاقة خطية ومباشرة، أي أن زيادة الملح تؤدي إلى ارتفاع الضغط، والعكس صحيح.
وأوضح النمر، عبر حسابه على منصة إكس، أن كلا الرقمين الانقباضي والانبساطي يرتفعان مع زيادة الملح في الطعام، مشيرًا إلى أن الارتفاع يكون أكثر وضوحًا في الضغط الانقباضي.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتجاوز استهلاك الفرد اليومي من الملح 5 جرامات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد محليًا نحو 10.68 جرام يوميًا، أي أكثر من ضعف الكمية الموصى بها.