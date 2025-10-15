استهلاك الملح في السعودية يتجاوز المسموح به عالميًا بأكثر من الضعف

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من الإفراط في تناول ملح الطعام، مؤكدًا أن العلاقة بين استهلاكه وارتفاع ضغط الدم علاقة خطية ومباشرة، أي أن زيادة الملح تؤدي إلى ارتفاع الضغط، والعكس صحيح.

وأوضح النمر، عبر حسابه على منصة إكس، أن كلا الرقمين الانقباضي والانبساطي يرتفعان مع زيادة الملح في الطعام، مشيرًا إلى أن الارتفاع يكون أكثر وضوحًا في الضغط الانقباضي.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتجاوز استهلاك الفرد اليومي من الملح 5 جرامات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد محليًا نحو 10.68 جرام يوميًا، أي أكثر من ضعف الكمية الموصى بها.