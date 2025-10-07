استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة
توجت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025م (يوليو – سبتمبر) بإزالة 28,495,947 مادة متطرفة وإغلاق 1,150 قناة مستخدمة في الدعاية المتطرفة، وذلك في إطار العمل المشترك للتصدي للمحتوى الرقمي الذي تبثه العديد من التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية.
وشهدت نسبة نشر المواد المتطرفة نشاطًا ملحوظًا، حيث سجل شهر أغسطس ذروة النشاط بنسبة 42%، يليه شهر يوليو بنسبة 40%، فيما جاء شهر سبتمبر أخيرًا بنسبة 18%.
الجدير بالذكر أن نتائج الربع الثالث رفعت إجمالي المواد المتطرفة المُزالة منذ بداية التعاون المشترك بين (اعتدال) و (تليجرام) في فبراير 2022م وحتى نهاية سبتمبر 2025م، إلى 236,100,889 مادة متطرفة مزالة، إضافة إلى إغلاق 18,605 قناة متطرفة.