اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة

توجت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025م (يوليو – سبتمبر) بإزالة 28,495,947 مادة متطرفة وإغلاق 1,150 قناة مستخدمة في الدعاية المتطرفة، وذلك في إطار العمل المشترك للتصدي للمحتوى الرقمي الذي تبثه العديد من التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية.

وشهدت نسبة نشر المواد المتطرفة نشاطًا ملحوظًا، حيث سجل شهر أغسطس ذروة النشاط بنسبة 42%، يليه شهر يوليو بنسبة 40%، فيما جاء شهر سبتمبر أخيرًا بنسبة 18%.

الجدير بالذكر أن نتائج الربع الثالث رفعت إجمالي المواد المتطرفة المُزالة منذ بداية التعاون المشترك بين (اعتدال) و (تليجرام) في فبراير 2022م وحتى نهاية سبتمبر 2025م، إلى 236,100,889 مادة متطرفة مزالة، إضافة إلى إغلاق 18,605 قناة متطرفة.