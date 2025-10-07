Icon

استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع Icon سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة Icon المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير Icon لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 Icon فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند Icon فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري Icon أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

افتتاح أعمال مؤتمر LEARN 2025 بمشاركة 205 متحدثين و65 جهة محلية ودولية

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٩ مساءً
افتتاح أعمال مؤتمر LEARN 2025 بمشاركة 205 متحدثين و65 جهة محلية ودولية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح رئيس مجلس الإدارة، المؤسس لمؤتمر ليرن عبدالعزيز المقيطيب، اليوم (الثلاثاء) أعمال النسخة الثانية من مؤتمر LEARN، الذي تنظمه منصة “ليرن”، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت شعار “رحلة التعلم”، في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة الرياض، وسط مشاركة 205 متحدثين، و 65 جهة محلية ودولية، وعدد كبير من خبراء التعليم وجهات محلية وعالمية تعرض أبرز الحلول والتقنيات المتقدمة.

وأوضح “المقيطيب” في كلمته أن رحلة التعلم لا تكتمل ولا يمكن أن تبدأ دون إتقان خمس مهارات أساسية، وهذه المهارات ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي الأدوات الجوهرية، التي تشكل أساسًا لرحلة تعلم جديدة، تفتح آفاق الابتكار في عصرنا الحالي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

وظائف شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

صفقة إيلون ماسك تقفز بأسهم تويتر بأكثر من 25%

صفقة إيلون ماسك تقفز بأسهم تويتر بأكثر من 25%

وأكد “المقيطيب” أهمية هذه المهارات الخمس للمبتكرين في ظل واقع يتميز بـأربع أجيال تعيش في حقبة زمنية واحدة، وبتوافر أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب زخمًا معرفيًا وفهمًا إنسانيًا عميقًا.

وبيّن أن المهارات الخمس لجوهر الابتكار والتعلم تتضمن: “الربط “Associating والربط في سياق الابتكار يعني القدرة على وصل أفكار أو تجارب أو مجالات مختلفة ببعضها لإنتاج فكرة جديدة أو حل مبتكر، والربط لا يعني الجمع فقط، بل إيجاد علاقة إبداعية بين عناصر لا تبدو مرتبطة في الظاهر، ومثال ذلك هو ربط التقنية والفن لصنع منتج جديد، كما تتضمن “الاستفهام Questioning” ويعني تحدي الافتراضات السائدة وطرح أسئلة مثل، لماذا؟، وماذا لو؟، ولم لا؟، وهذه القدرة تُمكّن من إعادة التفكير في الواقع، واكتشاف فرص جديدة، فالمبتكر يسأل ويشك ويتأمل ليصل إلى طرق جديدة للفهم والحل.

وأضاف “المقيطيب”: أن “الملاحظة Observing” تشكل إحدى المهارات الخمس، وهي القدرة على مراقبة الناس والمنتجات والعمليات باهتمام، لاكتشاف التفاصيل الصغيرة، التي تكشف عن احتياجات جديدة أو فرص خفية، فالمبتكر يلاحظ سلوكًا بسيطًا يقوده إلى فكرة عظيمة لتحسين التجربة.

وأشار إلى أن “التجريب Experimenting” مهارة أساسية، وتعني محاولة تنفيذ الأفكار من خلال التجربة وبناء النماذج الأولية، فالمبتكر لا يكتفي بالتفكير، بل يجرب ويختبر أفكاره عمليًا ليتعلم من النتيجة ويطورها نحو الأفضل، مضيفاً أن “التواصل وبناء الشبكات Networking” تمثل المهارة الخمسة، وتعني القدرة على التواصل مع أشخاص من خلفيات وتجارب مختلفة لتبادل الأفكار واكتساب رؤى جديدة توسع آفاق التفكير والإبداع، وبناء شبكة من المبدعين والخبراء يساعدون على ابتكار حلول غير تقليدية.
واختتم “المقيطيب” كلمته بدعوة الحضور إل استكشاف مؤتمر ليرن في نسخة جديدة وفي رحلة تعلم جديدة.
وشهد المؤتمر في يومه الأول انعقاد عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي تحدث فيها خبراء في مجال تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الرقمية، بالإضافة إلى ورش عمل نوعية سلطت الضوء على كيفية استثمار التقنيات الحديثة لمواصلة رحلة التطوير والتدريب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي
السعودية اليوم

رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض...

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر...

السعودية اليوم
السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
السعودية اليوم

السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في...

السعودية اليوم
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
أخبار رئيسية

أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك...

أخبار رئيسية
مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني
السعودية اليوم

مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين...

السعودية اليوم
معرض الصقور والصيد يقدّم منطقة جديدة للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض
السعودية اليوم

معرض الصقور والصيد يقدّم منطقة جديدة للتعريف...

السعودية اليوم
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي...

السعودية اليوم