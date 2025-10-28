Icon

اختصار زمن الرحلة ورفع مستوى السلامة

افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للطرق، افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف مع الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة.

يأتي ذلك بهدف اختصار زمن الرحلة، وتعزيز مستوى السلامة، وتحسين الترابط بين طرق المنطقة، و تمكين الحركة اللوجستية، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الهيئة لربط شبكة الطرق بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المشروع يمتد على طول (10) كيلومترات، ويشمل (3) مسارات في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية قدرها (54) مليون ريال، ويسهم بتعزيز مرونة الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها، مما يسهل تنقل الزوار والمسافرين، كما يدعم التنمية العمرانية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز حركة النقل اللوجستي.

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يهدف للوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة.

كما تسعى الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى متقدم من الخدمات لطاقة استيعابية شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

