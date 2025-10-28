Icon

وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة Icon السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر Icon الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا Icon “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة Icon الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة Icon انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج Icon إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية Icon طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في منطقة المدينة المنورة

افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٩ مساءً
افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع مرور منطقة المدينة المنورة، عن افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقًا) مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث).

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن افتتاح حركة السير يأتي بعد تنفيذ جسرين للتقاطع وطرق خدمة ودورانات التفاف بمجموع أطوال 8 كيلومترات

قد يهمّك أيضاً
تحديث سرعات طريق السعودية – عمان “الربع الخالي”

تحديث سرعات طريق السعودية – عمان “الربع الخالي”

هيئة الطرق توضح معايير تصميم إنارة طرق صديقة للبيئة

هيئة الطرق توضح معايير تصميم إنارة طرق صديقة للبيئة

ويهدف تنفيذ هذه الأعمال إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد