افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد

أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع مرور منطقة المدينة المنورة، عن افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقًا) مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث).

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن افتتاح حركة السير يأتي بعد تنفيذ جسرين للتقاطع وطرق خدمة ودورانات التفاف بمجموع أطوال 8 كيلومترات

ويهدف تنفيذ هذه الأعمال إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية.