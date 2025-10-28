افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد

وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام
أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع مرور منطقة المدينة المنورة، عن افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقًا) مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث).
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن افتتاح حركة السير يأتي بعد تنفيذ جسرين للتقاطع وطرق خدمة ودورانات التفاف بمجموع أطوال 8 كيلومترات
ويهدف تنفيذ هذه الأعمال إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية.
