اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة فوجيتا ومعهد طوكيو للعلوم الطبية، عن مؤشر بيولوجي يدل على تسارع شيخوخة الدماغ، قد يكون مرتبطًا باضطرابات القلق.

وخلال الدراسة، حلل الباحثون بيانات وراثية وطبية من 17 عينة بحثية تعاني اضطرابات عصبية ونفسية متنوعة، واكتشفوا ظاهرة تُعرف باسم “فرط النضج” في منطقة الحُصين، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والذاكرة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية في الحصين تنضج وتشيخ بسرعة غير طبيعية لدى تلك النماذج، مما يسبب في مرافقة سلوكيات الاكتئاب والفصام.

وفي سياق متصل، كانت دراسة سابقة من جامعة تشنغتشو الصينية قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون الضعف الجسدي، وفقدان الوزن، وبطء المشي، وضعف قوة القبضة أثناء المصافحة، والإرهاق المزمن، أكثر عرضة للإصابة بالخرف، مما يدعم العلاقة بين تراجع القدرات البدنية وتسارع شيخوخة الدماغ.

جدير بالذكر، أن هذا الاكتشاف يسهم في تحسين تشخيص الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للدماغ، ويمهد لتطوير علاجات وقائية أكثر دقة لهذه الحالات.