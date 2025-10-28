Icon

برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة Icon استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة Icon النفط يتراجع بنحو 2% Icon وزير الطاقة: 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح Icon ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب Icon الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك Icon واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية Icon الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة فوجيتا ومعهد طوكيو للعلوم الطبية، عن مؤشر بيولوجي يدل على تسارع شيخوخة الدماغ، قد يكون مرتبطًا باضطرابات القلق.

وخلال الدراسة، حلل الباحثون بيانات وراثية وطبية من 17 عينة بحثية تعاني اضطرابات عصبية ونفسية متنوعة، واكتشفوا ظاهرة تُعرف باسم “فرط النضج” في منطقة الحُصين، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والذاكرة.

قد يهمّك أيضاً
5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ

5 أطعمة تبطئ شيخوخة الدماغ

وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية في الحصين تنضج وتشيخ بسرعة غير طبيعية لدى تلك النماذج، مما يسبب في مرافقة سلوكيات الاكتئاب والفصام.

وفي سياق متصل، كانت دراسة سابقة من جامعة تشنغتشو الصينية قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون الضعف الجسدي، وفقدان الوزن، وبطء المشي، وضعف قوة القبضة أثناء المصافحة، والإرهاق المزمن، أكثر عرضة للإصابة بالخرف، مما يدعم العلاقة بين تراجع القدرات البدنية وتسارع شيخوخة الدماغ.

جدير بالذكر، أن هذا الاكتشاف يسهم في تحسين تشخيص الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للدماغ، ويمهد لتطوير علاجات وقائية أكثر دقة لهذه الحالات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد