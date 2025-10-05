Icon

الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد Icon شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة Icon برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية Icon ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية Icon ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد Icon تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات Icon بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق Icon رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير – بمشيئة الله – إلى استمرار الحالة المطرية على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً
تحذير لأهالي تبوك.. رياح مثيرة للأتربة والغبار

تحذير لأهالي تبوك.. رياح مثيرة للأتربة والغبار

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات والتقارير الجوية عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد