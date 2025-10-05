الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير – بمشيئة الله – إلى استمرار الحالة المطرية على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات والتقارير الجوية عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.