الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير – بمشيئة الله – إلى استمرار الحالة المطرية على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات والتقارير الجوية عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.