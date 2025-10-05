Icon

الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين Icon الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد Icon شراكة لإنشاء 4 جسور مشاة بمواقع حيوية في مكة المكرمة Icon برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية Icon ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية Icon ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد Icon تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات Icon بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الأسر والكوادر التعليمية في مختلف مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر 2025م، وفق تقويم وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي، لتكون فرصة للطلاب والمعلمين لقضاء إجازة قصيرة بعد أسابيع من الانتظام في الدراسة.

وتُعدّ هذه الإجازة من الإجازات المدرجة ضمن التقويم الدراسي الجديد، وتأتي بهدف تعزيز الإنتاجية، وتجديد النشاط، وتحقيق التوازن بين العملية التعليمية والراحة النفسية للطلاب والمعلمين.

قد يهمّك أيضاً
المدارس تبدأ أول إجازة مطولة مع نهاية دوام اليوم

المدارس تبدأ أول إجازة مطولة مع نهاية دوام اليوم

موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

وتأتي هذه الإجازة قبل أسابيع من بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، لتشكل فرصة لإعادة شحن الطاقات والاستعداد لمواصلة المسيرة التعليمية بروح عالية.

إجازات العام الدراسي

ويشمل التقويم عددًا من الإجازات؛ أبرزها إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر 2025م)، وإجازتان إضافيتان في 20 ربيع الآخر (12 أكتوبر 2025م)، ومن 20 إلى 23 جمادى الآخرة (11 إلى 14 ديسمبر 2025م) فيما يحصل الطلاب على إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول “إجازة الخريف” خلال الفترة من 30 جمادى الأولى إلى 8 جمادى الآخرة (21 إلى 29 نوفمبر 2025م).

وتمتد إجازة منتصف العام الدراسي من 20 رجب إلى 28 شعبان (9 إلى 17 يناير 2026م)، تليها إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان (22 فبراير 2026م)، وإجازة عيد الفطر من 17 رمضان إلى 9 شوال (6 إلى 28 مارس 2026م) ويشمل التقويم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة (22 مايو إلى 1 يونيو 2026م).

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو 2026م، على أن يعود الطلاب للعام الدراسي الجديد بتاريخ 10 ربيع أول 1448هـ الموافق 23 أغسطس 2026م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد