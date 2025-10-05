الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين

تترقب الأسر والكوادر التعليمية في مختلف مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر 2025م، وفق تقويم وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي، لتكون فرصة للطلاب والمعلمين لقضاء إجازة قصيرة بعد أسابيع من الانتظام في الدراسة.

وتُعدّ هذه الإجازة من الإجازات المدرجة ضمن التقويم الدراسي الجديد، وتأتي بهدف تعزيز الإنتاجية، وتجديد النشاط، وتحقيق التوازن بين العملية التعليمية والراحة النفسية للطلاب والمعلمين.

وتأتي هذه الإجازة قبل أسابيع من بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، لتشكل فرصة لإعادة شحن الطاقات والاستعداد لمواصلة المسيرة التعليمية بروح عالية.

إجازات العام الدراسي

ويشمل التقويم عددًا من الإجازات؛ أبرزها إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر 2025م)، وإجازتان إضافيتان في 20 ربيع الآخر (12 أكتوبر 2025م)، ومن 20 إلى 23 جمادى الآخرة (11 إلى 14 ديسمبر 2025م) فيما يحصل الطلاب على إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول “إجازة الخريف” خلال الفترة من 30 جمادى الأولى إلى 8 جمادى الآخرة (21 إلى 29 نوفمبر 2025م).

وتمتد إجازة منتصف العام الدراسي من 20 رجب إلى 28 شعبان (9 إلى 17 يناير 2026م)، تليها إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان (22 فبراير 2026م)، وإجازة عيد الفطر من 17 رمضان إلى 9 شوال (6 إلى 28 مارس 2026م) ويشمل التقويم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة (22 مايو إلى 1 يونيو 2026م).

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو 2026م، على أن يعود الطلاب للعام الدراسي الجديد بتاريخ 10 ربيع أول 1448هـ الموافق 23 أغسطس 2026م.