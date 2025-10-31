الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات الفيروسات قد تساعد في علاج عدوى المكورات العنقودية الذهبية المميتة فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود اليونسكو تُدرج المدينة المنورة ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة في مجال الطهي القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض
كسب فريق الأخدود ضيفه النجمة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وجاءت أهداف الأخدود عن طريق مدافعه سعيد الربيعي بضربتين رأسيتين في الدقائق 19و80 من زمن المباراة.
فيما جاء هدف النجمة الوحيد، بهدف عكسي، سجله لاعب الأخدود بيتروس في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 53 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، يحقق فريق الأخدود انتصاره الأول في الدوري، رافعًا رصيده النقطي إلى (4) نقاط، ويصعد إلى المركز الـ16، فيما بقي النجمة على رصيده الخالي من النقاط، في المركز الـ18 والأخير من سلم الترتيب لدوري روشن السعودي للمحترفين.