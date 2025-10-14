الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لكأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف في المباراة التي انتهت قبل قليل.
وتصدر الأخضر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب العراق ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وشهد ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مثيرة بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين.
تشكيل منتخب السعودية أمام العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: متعب الحربي، جهاد زكري، حسان تمبكتي، نواف بوشل
خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري
وفي الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.
في حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: حسين علي، مناف يونس، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.
خط الوسط: إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، أمير العماري، بشار رسن
خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.
رسميا.. #المنتخب_السعودي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعادله مع المنتخب العراقي بدون أهداف
#السعودية_العراق #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/DNHUyptdcA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 14, 2025