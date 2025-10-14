Icon

تصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن العراق

الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لكأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق بدون أهداف في المباراة التي انتهت قبل قليل.

وتصدر الأخضر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب العراق ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مثيرة بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين.

تشكيل السعودية ضد العراق:

تشكيل منتخب السعودية أمام العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي، جهاد زكري، حسان تمبكتي، نواف بوشل

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

تشكيل منتخب العراق

في حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، مناف يونس، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، أمير العماري، بشار رسن

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.

