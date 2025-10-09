الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة العراق في هذا الموعد

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
استأنف المنتخب السعودي اليوم، برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا بمحافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وقسّم المدير الفني إيرڤي رينارد لاعبي المنتخب إلى مجموعتين، ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب إندونيسيا، وخضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الرياضي، فيما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية، التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، لم يُكمل اللاعب عبدالرحمن العبود الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة أثناء التمرين، حيث فضّل الجهاز الطبي نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الأشعة اللازمة على موضع الإصابة.
ويواصل المنتخب السعودي استعداداته مساء غدٍ الجمعة بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة 5:30 مساءً.