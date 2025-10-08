Icon

ثلاثة أهداف مقابل هدفين

الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فاز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة السعودية وإندونيسيا، والتي انتهت قبل قليل، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليقترب الأخضر من حلم التأهل لكأس العالم.

وفي وقت سابق، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.

ويحتاج الأخضر للفوز في المباراة القادمة، أمام العراق، للتأهل رسميا إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم 2026، بدلاً من الدخول في مباراة فاصلة وملحق للتأهل.

 

