الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

يبحث المنتخب السعودي عن الاقتراب خطوة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الإندونيسي، غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من “المحلق الآسيوي” الدور الرابع من للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين حاسمتين في جدة أمام إندونيسيا غدًا الأربعاء، وأمام العراق الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة الثانية، التي يتأهل متصدرها مباشرةً إلى النهائيات المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا العام المقبل، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب، يومي (13 و18) من نوفمبر المقبل لبلوغ الملحق العالمي.
واستعد المنتخب السعودي لمباراتي الملحق جيدًا، إذ شارك في مسابقة الكأس الذهبية (كونكاكاف) التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي، ونجح في العبور إلى الدور الثاني بعدما حل وصيفًا للمجموعة الرابعة، بفوزه على هايتي (1 – 0)، والخسارة من أمريكا (0 ـ 1)، والتعادل مع ترينداد وتوباغو (1 – 1)، ومن ثم الخسارة في ربع النهائي من المكسيك (0 ـ 2).
واستمرت التحضيرات من خلال معسكر في التشيك، خلال شهر سبتمبر الماضي, خاض خلاله وديتين، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية (2 ـ 1)، والتعادل في الثانية مع التشيك (1 – 1).
وأنهى الأخضر الدور الثالث من التصفيات في المركز الثالث، محققًا (3) انتصارات، و(4) تعادلات، و(3) هزائم، برصيد (13) نقطة، ليضمن مكانه في الملحق الآسيوي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي إندونيسيا والعراق.
ويسعى المنتخب السعودي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إذ سبق له التأهل إلى كأس العالم من الملعب نفسه في نسختي 2018 و2022، مما يمنحه دفعة معنوية قبل انطلاق منافسات الملحق.