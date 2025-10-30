Icon

شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور Icon أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” Icon الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر Icon البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود Icon إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني Icon غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Icon إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل Icon وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال أيام “فيفا” في شهر نوفمبر المقبل، ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقررة في ديسمبر المقبل.

ويواجه الأخضر منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على نفس الملعب.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026

الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026

السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

يشار إلى أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من لقاء عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد