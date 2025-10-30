الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب

شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال أيام “فيفا” في شهر نوفمبر المقبل، ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقررة في ديسمبر المقبل.
ويواجه الأخضر منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على نفس الملعب.
يشار إلى أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من لقاء عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.