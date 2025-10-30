الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال أيام “فيفا” في شهر نوفمبر المقبل، ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقررة في ديسمبر المقبل.

ويواجه الأخضر منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على نفس الملعب.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من لقاء عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.