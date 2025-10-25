Icon

الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض Icon واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة Icon العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان Icon منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية Icon وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت Icon العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا Icon طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق Icon بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التأخر في التسجيل قد يترتب عليه مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسوم

الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت منصة الأراضي البيضاء الملاك، اليوم السبت، إلى الإسراع بتسجيل أراضيهم في مدينة الرياض قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة، والتي تبقى على انتهائها خمسة أيام فقط، محذّرة من أن التأخر في التسجيل قد يترتب عليه مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

المهلة النظامية للتسجيل في الرياض

وأوضحت المنصة أن التسجيل متاح حتى 30 أكتوبر 2025، داعية جميع الملاك إلى عدم انتظار رسالة المخالفة والمبادرة فورًا إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، أو من خلال مركز الاتصال الموحد 920022440.

قد يهمّك أيضاً
هل تنخفض الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء؟

هل تنخفض الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء؟

الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر

الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر

ويهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لدعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد