الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض

دعت منصة الأراضي البيضاء الملاك، اليوم السبت، إلى الإسراع بتسجيل أراضيهم في مدينة الرياض قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة، والتي تبقى على انتهائها خمسة أيام فقط، محذّرة من أن التأخر في التسجيل قد يترتب عليه مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.
وأوضحت المنصة أن التسجيل متاح حتى 30 أكتوبر 2025، داعية جميع الملاك إلى عدم انتظار رسالة المخالفة والمبادرة فورًا إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، أو من خلال مركز الاتصال الموحد 920022440.
ويهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لدعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.