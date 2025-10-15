Icon

الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر

المواطن - فريق التحرير
المواطن - فريق التحرير

دعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء ملاك الأراضي داخل مدينة الرياض إلى المسارعة في تسجيل أراضيهم قبل 30 أكتوبر الجاري، لتفادي مخالفة عدم التسجيل وما يترتب عليها من غرامات وعقوبات وفق ما نص عليه نظام إيرادات الدولة.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن فترة التسجيل النظامية تنتهي بعد 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الغرامات ستُطبّق آليًا على غير المسجلين بعد انتهاء المهلة المحددة، داعيًا الملاك إلى استكمال تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء على الرابط .

وأكد البرنامج أن إجراءات التحصيل والغرامات تأتي في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق أهداف النظام في مكافحة الاحتكار العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة داخل النطاقات العمرانية، مشيرًا إلى إمكانية التواصل عبر الرقم الموحد 920022440.

