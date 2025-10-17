Icon

الأفواج الأمنية بعسير تُحبط تهريب 21 كيلو قات في عسير

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٤ مساءً
الأفواج الأمنية بعسير تُحبط تهريب 21 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (21) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الحرجة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

