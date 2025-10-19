Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (4) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وأوق واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

