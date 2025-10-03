Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا Icon القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (12) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 82 كيلو جرامًا قات مخدر

مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 82 كيلو جرامًا قات مخدر

ضبط 9 مخالفين يمنيين بحوزتهم 66 كلغم من القات بجازان

ضبط 9 مخالفين يمنيين بحوزتهم 66 كلغم من القات بجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم