الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٥ مساءً
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (106) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

