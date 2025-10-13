الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (106) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.