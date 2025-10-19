الأمر بالمعروف تنظم لقاء بعنوان “تحديات الأمن الوطني” بعسير

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)، قدمه سعادة المستشار برئاسة أمن الدولة اللواء بسام بن زكي عطية.
وخلال اللقاء، استعرض اللواء بسام عطية، مفهوم الأمن الوطني، ومرتكزاته وأهميته، والأفكار والجماعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن الوطني، ودور المجتمع والفرد والأسرة في مواجهتها والتصدي لها.
حضر اللقاء مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، ومدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، وعدد من قيادات فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، ومنسوبو الفرع.
عقب ذلك تسلَّم اللواء بسام، درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الرئاسة العامة في تعزيز الأمن الفكري من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المختصة.