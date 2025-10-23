الأمم المتحدة: آن الأوان لإنهاء أقدم صراع في الشرق الأوسط

أكد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، مشددًا على ضرورة تجنب العودة إلى العنف بأي ثمن.

وأوضح الأكبروف، خلال إحاطته لمجلس الأمن من القدس، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذات النقاط العشرين يمثل بارقة أمل.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تنفيذ خطة إنسانية مدتها 60 يومًا لتوسيع الاستجابة في غزة عبر تسهيل دخول المساعدات والوقود واستعادة الخدمات الأساسية، مبينًا أن المساعدات زادت بنسبة 46% منذ بدء الهدنة لكنها لا تزال غير كافية.

ودعا الأكبروف إلى فتح المزيد من المعابر وضمان الحركة الآمنة للمدنيين والعاملين الإنسانيين، محذرًا من أن استمرار الغارات والعنف في غزة والضفة الغربية يهدد جهود الإعمار والاستقرار.

وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.