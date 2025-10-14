الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار

تُقدّر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار أمريكي، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أوضح أن عملية الإعمار قد تستغرق عشرات السنوات؛ نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي خلّفته الحرب.

وأوضح البرنامج أن الحرب في القطاع خلّفت نحو (55) مليون طن من الأنقاض، وتسببت في تدميرو تضرر نحو (80%) من المباني، فيما تصل النسبة في مدينة غزة إلى نحو (92%) من المباني.

تكلفة إعادة إعمار غزة

وأشار البرنامج إلى احتمال العثور على العديد من الجثث تحت الأنقاض خلال عمليات الإزالة، معربًا عن مخاوفه من أن تكون حصيلة القتلى الفعلية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

كما حثّ البرنامج على تمويل الاستجابة الطارئة في القطاع لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب السماح بدخول المعدات الثقيلة وغيرها لتسريع أعمال رفع الركام.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج جاكو سيليرز أن الأمم المتحدة تلقت مؤشرات إيجابية من عدد من الدول للإسهام في جهود الإعمار، من بينها دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة.