Icon

الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا Icon “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة Icon الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة Icon انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج Icon إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية Icon طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام Icon فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم Icon ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يقترب من جامايكا

الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر من تهديد إنساني وشيك مع اقتراب إعصار ميليسا من جامايكا، مصحوبًا برياح تتجاوز سرعتها (280) كيلومترًا في الساعة، وأمطار قد تصل إلى (700) ملم.

وأفاد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، أن الإعصار سيكون هو الأقوى ويعرّض مليون شخص للخطر، مشيرًا إلى احتمالية انهيار الأسقف ووقوع الفيضانات التي ستعزل المجتمعات لأيام.
من جانبها أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تداعي البني التحتية بالكامل محتمل، مع توقع موجات عاتية يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار.

قد يهمّك أيضاً
العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية

العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية

لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ

لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” من جهته، إن آلية الاستجابة المبكرة تم تفعيلها في كوبا وهايتي، مع تخصيص (4) ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ لتجميع الإمدادات الحيوية مسبقًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية
العالم

العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من...

العالم