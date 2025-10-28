الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا

حذّرت الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر من تهديد إنساني وشيك مع اقتراب إعصار ميليسا من جامايكا، مصحوبًا برياح تتجاوز سرعتها (280) كيلومترًا في الساعة، وأمطار قد تصل إلى (700) ملم.

وأفاد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، أن الإعصار سيكون هو الأقوى ويعرّض مليون شخص للخطر، مشيرًا إلى احتمالية انهيار الأسقف ووقوع الفيضانات التي ستعزل المجتمعات لأيام.

من جانبها أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تداعي البني التحتية بالكامل محتمل، مع توقع موجات عاتية يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” من جهته، إن آلية الاستجابة المبكرة تم تفعيلها في كوبا وهايتي، مع تخصيص (4) ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ لتجميع الإمدادات الحيوية مسبقًا.